Уфа примет крупнейший форум боевых искусств

5 февраля в Уфе стартуют третьи Евразийские студенческие игры. Сегодня  состоялась пресс-конференция к предстоящему мероприятию. Оно продлится 4 дня и пройдет на базе Башкирского государственного аграрного университета.

В соревнованиях примут участие студенты средних специальных и высших учебных заведений ряда регионов России. Поединки и показательные выступления пройдут в 15 спортивных дисциплинах. При этом организаторы учли непростую эпидемиологическую ситуацию и внесли изменения в проведение форума.

Фото №1 - Уфа примет крупнейший форум боевых искусств

Уже поданы заявки со всей России. Зарубежные страны мы пока не приглашаем. Т.е. есть желание приехать у многих стран, но пока у нас будут участвовать иностранные студенты, которые проживают в Российской Федерации  и учатся в наших вузах и ссузах.

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