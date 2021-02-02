Уфа примет крупнейший форум боевых искусств

5 февраля в Уфе стартуют третьи Евразийские студенческие игры. Сегодня состоялась пресс-конференция к предстоящему мероприятию. Оно продлится 4 дня и пройдет на базе Башкирского государственного аграрного университета.
В соревнованиях примут участие студенты средних специальных и высших учебных заведений ряда регионов России. Поединки и показательные выступления пройдут в 15 спортивных дисциплинах. При этом организаторы учли непростую эпидемиологическую ситуацию и внесли изменения в проведение форума.