Уфа примет крупнейший форум боевых искусств

Уже поданы заявки со всей России. Зарубежные страны мы пока не приглашаем. Т.е. есть желание приехать у многих стран, но пока у нас будут участвовать иностранные студенты, которые проживают в Российской Федерации и учатся в наших вузах и ссузах.

Александр Соснин, председатель оргкомитета и главный судья III Открытых Евразийских студенческих игр боевых искусств