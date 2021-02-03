В Уфе в тройной аварии пострадали два человека

Накануне в столице Башкирии произошло серьезное ДТП - столкнулись автомобили Skoda Octavia, Ford Focus и Renault Kaptur. Об этом сообщили в ГИБДД по Уфе.

Авария произошла на улице Цюрупы. Виновником аварии оказался 58-летний водитель "Шкоды". При совершении поворота он не уступил дорогу движущемуся "Форду".

В результате аварии водитель автомобиля Ford Focus получил множественные переломы. Также в ДТП пострадала его 21-летняя пассажирка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.