В Минздраве Башкирии рассказали, как записаться на прививку от коронавируса

Записаться на прививку против коронавируса можно через портал «Госуслуги», приложение «К врачу», по единому номеру 122, либо набрать оператора антиковидного центра. Об этом на брифинге Минздрава заявил глава ведомства Максим Забелин.

Накануне в Башкирию поступила самая большая партия вакцины Гам-Ковид Вак. По больницам региона будут распределены еще 18900 доз препарата. По словам министра здравоохранения республики, в первую очередь прививку сделают тем, кто оставил заявку на госпортале и был внесен в лист ожидания. Приоритет по вакцинированию по-прежнему отдается медикам, учителям, коммунальщикам, а также работникам соцучреждений и общественного транспорта. Людям с онкозаболеваниями, беременным, а также женщинам в период грудного вскармливания прививка противопоказана.