В Башкирии девушку изнасиловали в салоне автомобиля

18-летняя жительница Белорецка рассказала о том, что стала жертвой насильника. Она обратилась с заявлением в полицию. Подробности рассказали корреспонденты издания КП-Уфа.

Фото №1 - В Башкирии девушку изнасиловали в салоне автомобиля

Девушка рассказала, что над ней надругался малознакомый мужчина по имени Андрей. С ее слов, изнасилование произошло в салоне автомобиля, который был припаркован на стоянке автовокзала.

Оперативники изъяли с места преступления влажную салфетку и видеозапись с камер наблюдения. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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