В Башкирии девушку изнасиловали в салоне автомобиля

18-летняя жительница Белорецка рассказала о том, что стала жертвой насильника. Она обратилась с заявлением в полицию. Подробности рассказали корреспонденты издания КП-Уфа.

Девушка рассказала, что над ней надругался малознакомый мужчина по имени Андрей. С ее слов, изнасилование произошло в салоне автомобиля, который был припаркован на стоянке автовокзала.