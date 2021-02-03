В Уфе может появиться заповедник для бродячих собак

В Уфе предложили создать «город для собак». Место, в которое будут привозить всех бездомных животных, стерилизовать, вакцинировать, чипировать и оставлять доживать свой век.

Инициаторами создания выступили активисты партии «Зеленые». По их словам, число безнадзорных четвероногих резко возросло. Собачий заповедник поможет решить эту проблему, обезопасит горожан от их нападения, а также самих собак от человеческого насилия. Организаторы даже присмотрели возможное место для создания такого приюта. Если проект одобрят, в качестве пилота на территорию может быть запущено до двух тысяч четвероногих.