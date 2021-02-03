В Салавате намерены реализовать проект «Умный город»

Администрация и одна из ведущих российская телекоммуникационных компаний подписали соглашение о развитии цифровой инфраструктуры.

В рамках договоренностей чиновники намерены внедрить цифровые решения и сервисы, направленные на повышение комфорта и безопасности местных жителей. Например, модернизировать уличное освещения с применением инновационных технологий «Умный свет», а также оснастить специальными программно-аппаратными комплексами пешеходные переходы, что позволит снизить количество дорожно-транспортных происшествий. Интеграция элементов системы «Умный город» планируется в существующую региональную IT-инфраструктуру, что позволит повысить ее надёжность и эффективность.

Это появление современных умных остановочных павильонов, это различные IT-датчики в ЖКХ, дорожном хозяйстве, это комплекс видеокамер по всему городу – все то, что сделает жизнь жителей более безопасной и комфортной.

Геннадий Паршиков, глава администрации г. Салавата
Уфиская волна
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