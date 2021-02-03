В Салавате намерены реализовать проект «Умный город»

В рамках договоренностей чиновники намерены внедрить цифровые решения и сервисы, направленные на повышение комфорта и безопасности местных жителей. Например, модернизировать уличное освещения с применением инновационных технологий «Умный свет», а также оснастить специальными программно-аппаратными комплексами пешеходные переходы, что позволит снизить количество дорожно-транспортных происшествий. Интеграция элементов системы «Умный город» планируется в существующую региональную IT-инфраструктуру, что позволит повысить ее надёжность и эффективность.