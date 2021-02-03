В Уфе проспект Салавата Юлаева закрыли еще на 5 ночей

Еще на пять ночей в Уфе закрыли проспект Салавата Юлаева. Проезд транспорта будет запрещен под путепроводом в створе улицы Заки Валиди.
Ограничение будет действовать до 6 февраля включительно. С полуночи до 5 часов утра. Все это связано с демонтажем старых конструкций путепровода. Изначально завершить эти работы планировалось к концу января, но мостостроители не успели разобрать балки.
Объехать закрытый участок при въезде в город можно по подъему на улицу Сочинскую и съезду с нее на проспект Салавата Юлаева. При движении на выезд – поднимаясь на улицу Заки Валиди и спускаясь с нее на Бельский мост.