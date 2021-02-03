В Уфе при падении снега с крыш пострадал 4-летний малыш

2 февраля в Уфе зафиксировано несколько случаев падения снега с крыш на людей. Как минимум,трое уфимцев пострадали. Об этом сообщает Управление гражданской защиты.

Так, инциденты произошли в Калининском и Орджоникидзевском районах. Снег и наледь сошли с кровли 13-этажного дома по улице Мушникова и с крыши балкона на третьем этаже на улице Конституции.