В Уфе при падении снега с крыш пострадал 4-летний малыш

2 февраля в Уфе зафиксировано несколько случаев падения снега с крыш на людей. Как минимум,трое уфимцев пострадали. Об этом сообщает Управление гражданской защиты.
Так, инциденты произошли в Калининском и Орджоникидзевском районах. Снег и наледь сошли с кровли 13-этажного дома по улице Мушникова и с крыши балкона на третьем этаже на улице Конституции.
За помощью к врачам обратились 4-летняя девочка, 42-летний мужчина и 39-летняя женщина. После оказания медицинской помощи пострадавшие отпущены домой.