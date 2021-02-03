В Башкирии четвёртые сутки не могут найти 16-летнюю девочку

Волонтёры поисково-спасательного отряда «Отклик» бьют тревогу. Четвёртые сутки подряд в Башкирии ведутся поиски 16-летней Арины Шведовой.

Фото №1 - В Башкирии четвёртые сутки не могут найти 16-летнюю девочку

Известно, что девочка ушла из дома в Салавате ещё 31 января. С тех пор подросток не выходит на связь с родственниками, а её местоположение неизвестно. Куда могла уйти Арина – никто не знает.

Приметы Арины: рост около 160 см, телосложение среднее, волосы русые, длинные, а глаза карие. Во что была одета девочка в день пропажи также неизвестно.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Арины, просят сообщить по номерам 8 987 106 06 01 или 02.

Телеканал БСТ в рамках программы «Счастливый час» запустил марафон «Счастливая женщина»
Пенальти