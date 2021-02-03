«Весной здесь будет потоп»: жители Уфы несколько лет добиваются ремонта крыши

Жильцы дома на Российской в Уфе пытаются добиться
капитального ремонта. Зданию уже 46 лет. Течёт крыша, обои в квартирах
отклеиваются. Люди обращались в различные инстанции, но результата нет.
"Оттепель" в доме на Российской круглый
год. Сагдат Киямовна живет в этом доме уже 36 лет. Сделала ремонт, но сожалеет.
Ведь через какое-то время все ее старания придут в негодность, а снова наводить
порядок у неё нет сил.
Меня
сильно затопило в 2017 году. В воде прихожая была, где счётчик стоит, потом в зале
одну стену затопило, пол в прихожей вздулся, потом еще одна стена в зале, в
спальне тоже затопило. Потом я делала ремонт. 13 тысяч только за прихожую
отдала, желтые разводы, пятна сами по себе немножко исчезли, не стала делать, а
вот прихожую отремонтировала. Сагдат Ахметшина, жительница дома на Российской, 17/2
Такие условия во всех квартирах верхних этажей этого
дома. Жильцы обращались в различные инстанции, писали письма, ходили на приёмы
к чиновникам, а теперь люди в отчаянии: надежды на разрешение ситуации нет.
У
нас течёт с потолка уже много лет. Конечно, пытаются что-то сделать. Но, как видите, капли воды с потолка стекают, вот тазик стоит, куда течёт вода, это
сейчас ещё было несильное потепление, а весной здесь будет просто потоп, здесь
будет огромная лужа. Людмила Напольская, жительница дома на Российской, 17/2
Придут
ребята, что-то делают, мы смотрим: да, сделали. Потом опять дожди, опять ходим,
звоним, придут ребята, сделают, потом опять до первого дождя. Альфия Ямаева, жительница дома на Российской, 17/2
По республиканской программе капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах реконструкция фасада здания запланирована
только через восемь лет, а ремонт крыши на 2023-2025 годы. Однако как здесь
жить людям до этого времени – пока не известно.
Ремонт
кровли мы сможем произвести только при наступлении благоприятных условий, т.е.
весной или летом, как только будет капитальный ремонт крыши, мы обязательно
посодействуем, чтобы капитальный ремонт ускорили. Татьяна Комарова, пресс-секретарь управления жилищного хозяйства Орджоникидзевского района г. Уфы