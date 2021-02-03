«Весной здесь будет потоп»: жители Уфы несколько лет добиваются ремонта крыши

Жильцы дома на Российской в Уфе пытаются добиться капитального ремонта. Зданию уже 46 лет. Течёт крыша, обои в квартирах отклеиваются. Люди обращались в различные инстанции, но результата нет.

"Оттепель" в доме на Российской круглый год. Сагдат Киямовна живет в этом доме уже 36 лет. Сделала ремонт, но сожалеет. Ведь через какое-то время все ее старания придут в негодность, а снова наводить порядок у неё нет сил.

Меня сильно затопило в 2017 году. В воде прихожая была, где счётчик стоит, потом в зале одну стену затопило, пол в прихожей вздулся, потом еще одна стена в зале, в спальне тоже затопило. Потом я делала ремонт. 13 тысяч только за прихожую отдала, желтые разводы, пятна сами по себе немножко исчезли, не стала делать, а вот прихожую отремонтировала. Сагдат Ахметшина, жительница дома на Российской, 17/2

Такие условия во всех квартирах верхних этажей этого дома. Жильцы обращались в различные инстанции, писали письма, ходили на приёмы к чиновникам, а теперь люди в отчаянии: надежды на разрешение ситуации нет.

У нас течёт с потолка уже много лет. Конечно, пытаются что-то сделать. Но, как видите, капли воды с потолка стекают, вот тазик стоит, куда течёт вода, это сейчас ещё было несильное потепление, а весной здесь будет просто потоп, здесь будет огромная лужа. Людмила Напольская, жительница дома на Российской, 17/2

Придут ребята, что-то делают, мы смотрим: да, сделали. Потом опять дожди, опять ходим, звоним, придут ребята, сделают, потом опять до первого дождя. Альфия Ямаева, жительница дома на Российской, 17/2

По республиканской программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах реконструкция фасада здания запланирована только через восемь лет, а ремонт крыши на 2023-2025 годы. Однако как здесь жить людям до этого времени – пока не известно.