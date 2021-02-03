В гостинице Уфы найден 28-летний постоялец с перерезанным горлом

В одной из гостиниц в Уфе найдено тело 28-летнего парня . Несчастному перерезали горло. Подробности произошедшего сообщает «КП-Уфа».

Тело нашли в тамбуре гостиницы 2 февраля. На место инцидента сразу вызвали полицию, которая провела расследование и вышла на предполагаемого убийцу. Им оказался 35-летний житель Уфы.

Мужчина был найден в собственной квартире, когда пошёл туда после расправы. Известно, что подозреваемый нигде не работает и ранее привлекался к уголовной ответственности за неуплату алиментов. Мужчина задержан, а нож изъят.