В Башкирии семья приютила троих пенсионеров

Семья из Чишминского района приютила сразу троих пенсионеров. Супруги стали приёмными детьми для двух бабушек и одного дедушки. Кто-то трудился в тылу, кто-то рос сиротой. У каждого из них своя история.

Петелька за петелькой. В 96 лет бабушка справляется с этой работой без очков. Зелёные носки в полоску вяжет правнукам. Они, как и внуки, и дети появились у Маузюды Каримовой больше двух лет назад. В 2018 году пенсионерку взяли в приёмную семью. Бабушка – работница тыла. Когда началась война, она училась в уфимском техникуме. Стала связисткой, но этим помощь фронту не ограничивалась.

После смены дрова валили. В свободное время работали в госпитале. Маузюда Каримова

Нуртдину Салахову в 41-м исполнилось всего 11 лет. Мальчишка работал в поле. Вспоминает: было тяжело. Железным грузом остались воспоминания и ещё медали на парадных пиджаках.

Я работал во время войны в колхозе. Потом медалями меня наградили. Нуртдин Салахов

Песня объединяет два поколения и совершенно разные судьбы. Рашида Гималетдинова росла сиротой. На пенсии вновь осталась одна. Своих детей нет, появились только в приёмной семье.

Люблю петь, люблю музыку. И по-татарски, и по-русски. Иногда сижу пою, потом плачу. Живется здесь хорошо. Рашида Гималетдинова

Приёмными детьми для пенсионеров стали бывшая медик и профессиональный водитель. Супруги Светлана и Альфир узнали о программе случайно. Решили попробовать, подали документы и прошли комиссию. В доме жили вдвоём, свои дети уже выросли и сами стали родителями. В комнатах, в которых раньше жили они, сейчас приёмные бабушки и дедушка. У каждого отдельное пространство.