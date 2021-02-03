В квартире дворника Юры из Уфы начался ремонт

Дома у прославившегося на всю Россию обычного дворника Юрия из Уфы начался ремонт. Об этом он рассказал своим подписчикам в социальных сетях. Средства на ремонт собрали неравнодушные жители Башкирии и других регионов, которых тронула история Юрия до глубины души.

Сейчас комната мужчины превратилась в одно большое светлое пространство, где предстоит капитальный ремонт. Строители уже снесли и вынесли наружу все ненужное. Сам Юрий коротко охарактеризовал происходящее как «трындец», подразумевая, что работы только-только начинаются.

Вот, ребята, у меня начался ремонт. Мне уже сделали очистку стен, меняют санузел, меняют ванную. В общем, такой трындец творится у меня в комнате. Юрий Ветлугин, дворник из Уфы