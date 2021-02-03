В квартире дворника Юры из Уфы начался ремонт

Дома у прославившегося на всю Россию обычного дворника Юрия из Уфы начался ремонт. Об этом он рассказал своим подписчикам в социальных сетях.  Средства на ремонт собрали неравнодушные жители Башкирии и других регионов, которых тронула история Юрия до глубины души.   

Фото №1 - В квартире дворника Юры из Уфы начался ремонт

Сейчас комната мужчины превратилась в одно большое светлое пространство, где предстоит капитальный ремонт. Строители уже снесли и вынесли наружу все ненужное. Сам Юрий коротко охарактеризовал происходящее как «трындец», подразумевая, что работы только-только начинаются.

Вот, ребята, у меня начался ремонт. Мне уже сделали очистку стен, меняют санузел, меняют ванную. В общем, такой трындец творится у меня в комнате.

Юрий Ветлугин, дворник из Уфы

Напомним, обычный уфимский дворник стал звездой интернета, а все благодаря фотосессии, устроенной его другом Романом Филипповым. Фотограф открыл сбор для погашения долгов Юры. Когда-то мошенники взяли в различных банках на его имя суммы, из которых у дворника списывали зарплату и пенсию по инвалидности. 

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