«Вакцинация от коронавируса»: что нужно знать жителям Башкирии перед прививкой?

В Башкирии продолжается вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Все больше жителей республики выказывают желание привиться от COVID-19. В этом материале мы ответим на главные вопросы, которые могут возникнуть у человека, который хочет вакцинироваться.

Кто сейчас может рассчитывать на прививку?

В Башкирии вакцину сейчас предоставляют медицинским работникам, педагогам, сотрудникам социальных учреждений, а также работникам коммунальных служб и общественного транспорта. Вы также можете рассчитывать на прививку, если вам более 60 лет, вы работаете с большим количеством людей или у вас имеются хронические заболевания.

Как встать в очередь на прививку?

Все желающие поставить прививку от коронавируса могут записаться через портал «Госуслуги», приложение «К врачу», республиканский сайт «Доктор РБ», по горячим линиям 1301 и 122. Для записи через портал «Госуслуги» вам понадобится свой аккаунт. Зайдите на сайт и перейдите в раздел «Вакцинация от COVID-19». Затем нажмите на кнопку «Записаться на вакцинацию». Выберите удобный пункт вакцинации, дату и время.

Я записался в лист ожидания. Когда ждать прививки?

Главный вопрос тех, кто записался на вакцинацию от коронавируса, – когда же ждать прививки. В Башкортостане на 3 февраля 2021г. имеются 38 042 дозы вакцины «Спутник V», развёрнуто 85 прививочных пунктов. До 8 февраля ожидается поставка ещё 14 тысяч доз. Все желающие, которые были занесены в лист ожидания, будут приглашены на вакцинацию.

Как проходит вакцинация?

На вакцинацию необходимо взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Процедура проходит в два этапа. Сначала вам введут первый компонент вакцины, через 21 день – второй.

Вам выдадут справку с отметками о прививках – она подтверждает, что вы прошли вакцинацию. Электронная версия документа будет доступна на портале «Госуслуги» и в приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус».

Полный иммунитет сформируется через 2-3 недели после введения второго компонента вакцины.

Сколько стоит сделать прививку?

Вакцинация населения бесплатная. Вы не заплатите за прививку ни рубля.

Какие есть противопоказания?

Прививку нельзя ставить в следующих случаях:

вам нет 18 лет;

у вас обострились хронические заболевания;

вы сейчас болеете острыми инфекционными или неинфекционными заболеваниями;

вы гиперчувствительны к компонентам вакцины;

у вас случались тяжёлые аллергические реакции;