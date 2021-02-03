В Башкирии от коронавируса за сутки скончались еще три пациента

В Башкирии продолжает расти показатель смертности от коронавируса. Согласно данным федерального оперативного штаба, covid-19 за сутки унес жизни еще троих жителей республики. 

Фото №1 - В Башкирии от коронавируса за сутки скончались еще три пациента

Общее число летальных исходов за все время пандемии достигло 193, говорится на сайте стопкоронавирус.рф.

Также сообщается, что за прошедшие 24 часа covid-19 был обнаружен у еще 167 жителей Башкирии. Общее количество зараженных превысило отметку в 24,7 тысяч человек (24 744).

Отмечается, что 18 760 из них удалось побороть болезнь. Показатель выздоровления вырос на 157 пациентов по сравнению с минувшим днем.

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