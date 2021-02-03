В Башкирии от коронавируса за сутки скончались еще три пациента

В Башкирии продолжает расти показатель смертности от коронавируса. Согласно данным федерального оперативного штаба, covid-19 за сутки унес жизни еще троих жителей республики.

Общее число летальных исходов за все время пандемии достигло 193, говорится на сайте стопкоронавирус.рф.

Также сообщается, что за прошедшие 24 часа covid-19 был обнаружен у еще 167 жителей Башкирии. Общее количество зараженных превысило отметку в 24,7 тысяч человек (24 744).