В Башкирии полицейские поймали браконьеров, убивших лося

Были задержаны четверо местных жителей. Мужчины передвигались на личных автомобилях, каждый из них был вооружен ружьем. Заметив в лесу животное, сельчане убили его, а мясо поделили. Шкуру лося, которая была спрятана, полицейские изъяли. Также изъято четыре ружья, три легковых автомобиля и мясо животного.