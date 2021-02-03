В Башкирии полицейские поймали браконьеров, убивших лося

Полмиллиона на четверых. В Учалинском районе полицейские по следам нашли браконьеров. Правоохранители работали совместно с сотрудником Минэкологии.
Были задержаны четверо местных жителей. Мужчины передвигались на личных автомобилях, каждый из них был вооружен ружьем. Заметив в лесу животное, сельчане убили его, а мясо поделили. Шкуру лося, которая была спрятана, полицейские изъяли. Также изъято четыре ружья, три легковых автомобиля и мясо животного.
По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело. Ущерб, причиненный незаконной добычей, составил 400 тысяч рублей.