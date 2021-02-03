В России вновь выявили менее 17 тысяч новых зараженных коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные по заболевшим в России. Вторые сутки подряд в стране выявляют менее 17 тысяч зараженных.

Общее количество носителей коронавируса за всё время пандемии в России составило 3 901 204. Этот показатель за сутки увеличился на 16 474 человека. При этом одновременно болеют 461 153 пациента.