В Башкирии рабочего придавило грузовиком

Гострудинспекция Башкирии завершила расследование несчастного случая на сибайском предприятии. Именно там 59-летнего работника придавило автомобилем «КамАЗ».

Фото №1 - В Башкирии рабочего придавило грузовиком

Инцидент произошёл ещё в декабре прошлого года. Рабочий занимался ремонтом автобетоносмесителя. В какой-то момент большегруз внезапно покатился на мужчину и прижал несчастного. Пострадавший получил переломы костей таза и другие серьёзные травмы.

Причиной несчастного случая были названы неудовлетворительное содержание и организация рабочего места. По факту произошедшего будут возбуждены административные дела.

В бокс был допущен сотрудник, не имеющий отношения к проводимым организацией работам, кроме того, после постановки автомобиля на ТО под колеса не установили специальные упоры.

пресс-служба Гострудинспекции по РБ 
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