В Башкирии рабочего придавило грузовиком

Гострудинспекция Башкирии завершила расследование несчастного случая на сибайском предприятии. Именно там 59-летнего работника придавило автомобилем «КамАЗ».
Инцидент произошёл ещё в декабре прошлого года. Рабочий занимался ремонтом автобетоносмесителя. В какой-то момент большегруз внезапно покатился на мужчину и прижал несчастного. Пострадавший получил переломы костей таза и другие серьёзные травмы.
Причиной несчастного случая были названы неудовлетворительное содержание и организация рабочего места. По факту произошедшего будут возбуждены административные дела.