Видеоблогер из Уфы оштрафован за недостоверную информацию, озвученную в радиоэфире

Политобозреватель и блогер Андрей Потылицын оштрафован на 100 тысяч рублей за недостоверную информацию, которая принесла моральный ущерб репутации руководителю АГ РБ Андрею Сидякину. Об этом сообщает ИА "Башинформ" со ссылкой на решение Ленинского районного суда.

По данным агентства, в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Уфе" Потылицын сообщил слушателям о том, что Сидякин лично звонит премьер-министру Башкирии Андрею Назарову и дает ему поручения. По словам блогера, это можно расценивать как вмешательство в дела регионального кабмина.