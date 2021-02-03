Видеоблогер из Уфы оштрафован за недостоверную информацию, озвученную в радиоэфире

Политобозреватель и блогер Андрей Потылицын оштрафован на 100 тысяч рублей за недостоверную информацию, которая принесла моральный ущерб репутации руководителю АГ РБ Андрею Сидякину. Об этом сообщает ИА "Башинформ" со ссылкой на решение Ленинского районного суда.

Фото №1 - Видеоблогер из Уфы оштрафован за недостоверную информацию, озвученную в радиоэфире

По данным агентства, в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Уфе" Потылицын сообщил слушателям о том, что Сидякин лично звонит премьер-министру Башкирии Андрею Назарову и дает ему поручения. По словам блогера, это можно расценивать как вмешательство в дела регионального кабмина. 

«Судья Регина Фахрутдинова удовлетворила иск в части требований удалить спорную публикацию (фрагмент интервью блогера) с сайта радиостанции, опубликовать ее опровержение и выплатить компенсацию морального вреда в пользу благотворительного фонда “Иман-Башкортостан”, финансирующего строительство уфимского хосписа и мечети Ар-Рахим, в размере 100 тысяч рублей»

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