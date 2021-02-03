В Башкирии началась акция «Бумажная перезагрузка»

В Башкирии стартовала масштабная акция «Бумажная перезагрузка», которую провели в Башкирском государственном аграрном университете. Мероприятие прошло в рамках национального проекта «Экология».
Накануне, 2 февраля, студенты самых разных факультетов соревновались между собой в акции по сбору макулатуры. Также в рамках мероприятия прошла тематическая викторина под руководством председателя некоммерческой организации «Зеленая Башкирия» Максима Некрасова. Победу одержала команда энергетического факультета.
Организаторы подчеркнули, что внедрение раздельного сбора отходов в учебном заведении позволит студентам лучше усвоить важнейшие навыки и экопривычки, необходимые для повседневной жизни, а также научиться разделять отходы и видеть в них не обычный мусор, а сырье для переработки.
Принять участие в акции могут каждый желающий. Сбор макулатуры продолжится до 28 февраля включительно по адресу: ул. 8 Марта, 17.