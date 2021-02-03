В Башкирии началась акция «Бумажная перезагрузка»

Организаторы подчеркнули, что внедрение раздельного сбора отходов в учебном заведении позволит студентам лучше усвоить важнейшие навыки и экопривычки, необходимые для повседневной жизни, а также научиться разделять отходы и видеть в них не обычный мусор, а сырье для переработки.