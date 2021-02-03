В Уфе осужденного за изнасилование экс-дознавательницы срочно положили в больницу

В Уфе вновь перенесли слушание по делу об изнасиловании экс-дознавательницы. Об этом сообщают корреспонденты БСТ, находящиеся в зале суда.
Причиной перенос заседания стало резкое ухудшение состояния одного из фигурантов дела Павла Яромчука. У осужденного резко поднялась температура и его срочно увезли в больницу. По предварительным данным, у бывшего полицейского подозревают наличие коронавирусной инфекции.
Следующее заседание должно состоятся в пятницу, пятого февраля.
Напомним, это не в первый раз, когда слушание переносится из-за плохого состояния фигурантов уголовного дела. Ранее плохо себя почувствовал Салават Галеев.
Вопиющий случай произошёл в 2018 году. Тогда бывшая сотрудница органов написала заявление на своих начальников, которых обвинила в изнасиловании. После долгого судебного решения трое мужчин были приговорены к лишению свободы. Однако на днях Верховный суд неожиданно встал на сторону обвинённых: двое были оправданы, третьему сократили срок отбывания в тюрьме с 6 до 4 лет.