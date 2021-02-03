В Уфе осужденного за изнасилование экс-дознавательницы срочно положили в больницу

Вопиющий случай произошёл в 2018 году. Тогда бывшая сотрудница органов написала заявление на своих начальников, которых обвинила в изнасиловании. После долгого судебного решения трое мужчин были приговорены к лишению свободы. Однако на днях Верховный суд неожиданно встал на сторону обвинённых: двое были оправданы, третьему сократили срок отбывания в тюрьме с 6 до 4 лет.