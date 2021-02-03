Туман и гололёд: МЧС Башкирии предупреждает о резком ухудшении погоды

Завтра, 4 февраля, в Башкирии ожидается резкое ухудшение погодных условий. В отдельных районах республики прогнозируется гололёд и туман.

Видимость сильно снизится, вплоть до 500 метров и менее. Об этом сообщает МЧС Башкирии. Особое внимание на погодные условия спасатели просят обратить автолюбителей.