Туман и гололёд: МЧС Башкирии предупреждает о резком ухудшении погоды

Завтра, 4 февраля, в Башкирии ожидается резкое ухудшение погодных условий. В отдельных районах республики прогнозируется гололёд и туман.
Видимость сильно снизится, вплоть до 500 метров и менее. Об этом сообщает МЧС Башкирии. Особое внимание на погодные условия спасатели просят обратить автолюбителей.
Завтра ожидается небольшой снег, который в течение превратится в мокрый. Слабый ветер может усилиться до умеренного. Температура воздуха ночью в среднем достигнет -10,-15°С, а днём поднимется до +3,-2°С.