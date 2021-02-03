ФК «Уфа» проведет очередной контрольный матч

«Уфа» сегодня проведет очередной контрольный матч. Подопечные Рашида Рахимова встретятся с макендонским «Шкупи». Игра пройдет в турецком Белеке. Начало в 19:00 по уфимскому времени.
Накануне футболисты начали второй учебно-тренировочный сбор. Он продлится до 13 февраля. После чего команда прилетит в Уфу и продолжит подготовку к возобновлению чемпионата.
Напомним, что первый официальный матч ФК «Уфа» проведет 20 февраля на «Нефтянике». В рамках 1/8 Кубка России коллективу Рашида Рахимова будет противостоять екатеринбургский «Урал».