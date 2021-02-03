Сборная Башкирии по ушу поедет на чемпионат ПФО

В первый день на ковре провели схватки, во второй – показательные выступления в шести номинациях: традиционных и спортивных, с оружием и без. Турнир посвятили 32-й годовщине вывода войск из Афганистана. По итогам соревнований сформирована сборная на ПФО. Еще раньше башкирские ушуисты выступят на третьих Евразийских студенческих играх боевых искусств.