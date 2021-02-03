Сборная Башкирии по ушу поедет на чемпионат ПФО

Сборная республики по ушу отправится на чемпионат Приволжского федерального округа. В Уфе прошли отборочные соревнования по ушу-саньда и ушу-таолу.

В первый день на ковре провели схватки, во второй – показательные выступления в шести номинациях: традиционных и спортивных, с оружием и без. Турнир посвятили 32-й годовщине вывода войск из Афганистана. По итогам соревнований сформирована сборная на ПФО. Еще раньше башкирские ушуисты выступят на третьих Евразийских студенческих играх боевых искусств.

Первые старты, очень трогательный момент, отвык от соревнований. Сейчас будет ПФО, хочется там занять места и хорошо выступить.   

Амир Гутупов, участник соревнований

Это соревнования получаются обкаточные, прогонные и состав уже подобрали. Просто больше как генеральная репетиция будет у них. Они себя проверят и свою разрядную сетку повысят.

Ирек Зарипов, президент Федерации ушу Республики Башкортостан 
Фото №1 - Сборная Башкирии по ушу поедет на чемпионат ПФО

На соревнованиях Приволжского федерального округа в Перми башкирские спортсмены выступят в пяти возрастных группах. Кроме ушуистов до 17 лет, республику представит ветеран Андрей Фионин. Уфимец выступит в категории 50+. 

Конкуренция набирает обороты, так как скоро ушу станет олимпийским видом спорта. Еще больше мы готовимся к соперничеству. Восточные единоборства – это единоборства с  самим собой, со своей новой формой.

Андрей Фионин, член сборной Республики Башкортостан среди ветеранов по ушу
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