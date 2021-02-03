Сборная Башкирии по ушу поедет на чемпионат ПФО

Сборная республики по ушу отправится на чемпионат Приволжского федерального округа. В Уфе прошли отборочные соревнования по ушу-саньда и ушу-таолу.
В первый день на ковре провели схватки, во второй – показательные выступления в шести номинациях: традиционных и спортивных, с оружием и без. Турнир посвятили 32-й годовщине вывода войск из Афганистана. По итогам соревнований сформирована сборная на ПФО. Еще раньше башкирские ушуисты выступят на третьих Евразийских студенческих играх боевых искусств.
На соревнованиях Приволжского федерального округа в Перми башкирские спортсмены выступят в пяти возрастных группах. Кроме ушуистов до 17 лет, республику представит ветеран Андрей Фионин. Уфимец выступит в категории 50+.