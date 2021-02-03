В Уфе прошел открытый турнир по эстетической гимнастике «Звезды Башкортостана»

Российские гимнастки проверили свои силы впервые после пандемии. В Уфе прошел открытый республиканский турнир «Звезды Башкортостана» по эстетической гимнастике. Участие в нем приняли коллективы из 12 городов. Кто блистал перед судьями и чей музыкальный вкус оказался лучшим?

Последние наставления тренера: так проходит заключительный прогон финального номера. На самом деле все давным-давно отработано до автоматизма, ведь на ковре у юных гимнасток не будет права на ошибку.

«Звезды Башкортостана» – название турнира говорит само за себя. В разноцветных костюмах гимнастки мерцают на ковре под ярким светом прожекторов. Репертуар разнообразный: от тувинских напевов и композиций оскароносных мультипликаций до современных треков.

Матрешки, лесные феи, свободолюбивые жительницы джунглей. У всех коллективов своя уникальная история. И рассказывают ее участницы одним лишь танцем. В этом и есть главное отличие эстетической гимнастики от художественной. Здесь нет предметов – лент, обручей, булав.

Мы готовились к мероприятию в сжатые сроки, потому что стало известно, что официальные соревнования в Башкортостане разрешены после январских праздников. У нас было 2,5 недели чтобы все организовать. Большая подготовка, но справились. Лика Лихтер, президент Федерации эстетической гимнастики Республики Башкортостан

Статус открытого позволил присоединиться к республиканскому турниру гостям из Челябинска, Самары, Тюмени и не только. Всего приехали команды из 12 городов. Для большинства участниц эти соревнования стали первыми за последний год.

Детки только начинают тренироваться, тут сразу старты в таком прекрасном и большом зале. Это огромная ответственность для них, для тренеров. Поэтому я не скажу, что команды готовы на 100 процентов, но этого и невозможно было ожидать. Самое важное, что они здесь. Екатерина Ковалева, главный судья соревнований

Не сидят без дела и зрители, которых, к слову, теперь на трибунах почти и нет. У родителей спортсменок на турнире своя миссия.

От каждой команды по одному родителю представляют свою команду. Помогаем детишкам собраться, прически, макияж подправить и поддерживать моральный дух. К тому же, приходится все снимать и родителям показывать соревнования. Лена Дондик, мама участницы соревнований