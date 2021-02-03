Башкирские спортсмены готовятся к первенству ПФО по греко-римской борьбе

Башкирские борцы готовятся завоевать путевки на домашнее первенство мира. В конце недели спортсмены отправятся на соревнования Приволжского федерального округа. Там пройдет отбор на российской уровень, а уже в марте предстоит биться за место в национальной команде для участия в первенстве мира среди юниоров. Турнир пройдет в столице Башкортостана в августе этого года.
У борцов отличное настроение, наконец-то они тренируются в прежнем формате. Кто-то уже съездил на соревнования, другие только готовятся. В том числе юниоры. Перед ними стоит серьезная задача – пробиться в состав сборной России, чтобы принять участие в первенстве мира в Уфе.
На прошлогоднем первенстве России и Бакаев, и Амриев пробились в тройку сильнейших. Но мировые и европейские соревнования среди юниоров отменили. А потому пробиваться на международный уровень придется снова. Помогает ребятам и главный тренер по борьбе в Башкортостане Рамиль Сираев.
Но есть шанс побороться и у других ребят. В ближайшие выходные на первенство Приволжского федерального округа по греко-римской борьбе в Набережные Челны поедет солидный десант спортсменов. Со счетов не сбрасывают никого.
Тем более что на уфимском первенстве мира разрешили и российский гимн, и флаг. Почти все зависит от борцов. Почти, потому что каждый по-своему пережил пандемию и ограничения. Это показывают результаты прошедших соревнований. На чемпионате России среди взрослых у сборной республики одна бронза. Нохчо Лабазанов стал третьим.
У ребят помладше – до 18 лет – на окружных соревнованиях девять медалей: три золота, два серебра и четыре бронзы.
Соревнования возобновились, тренировки в разгаре, дело за борцами, у которых хотелось бы увидеть не только насыщенный календарь, но и солидную копилку медалей.