Всеволод Мартынов представит Башкирию на этапе Кубка мира по сноуборду

Башкортостан второй раз подряд принимает этап Кубка мира по сноуборду. Международные соревнования проводятся на территории Абзелиловского района, на озере Банное. Решение о проведении состязаний окончательно приняли пару недель назад. До этого ситуация была под вопросом.

К счастью, сейчас все решилось в положительную сторону. Конечно, будут ограничения: спортсменам предстоит жить и состязаться в чистой зоне. Речь идет о территории одного из местных санаториев и спорткомплекса. Однако для зрителей устанавливают трибуны. Жителям нашей республики есть, кого поддержать на Кубке мира. 17-летний Всеволод Мартынов в 2019 был открывающим на этих состязаниях на Банном, а в этом году – полноправный участник.

На снежном склоне может случиться и такое. Но, к счастью, это только тренировка, а упала экшен-камера. Не сам спортсмен. В комплексе больше известном как «Олимпик-парк» Владислав Мартынов и встал впервые на сноуборд. Сначала пробовал на горных лыжах, да и то в силу возраста – для доски был слишком мал. Чуть позже перешел в сноуборд.

В детстве мне рассказывали, я сам помню, что пришли в магазин, я выбрал сноуборд, но консультант тогда сказала, что это слишком опасно. И я понял, что хочу этим заниматься. Всеволод Мартынов, участник этапа Кубка мира по сноуборду /Уфа/

Но привлекает не опасность, а чувство полета. И здоровые амбиции. Всеволод Мартынов блистает в спорте с детства. По итогам голосования зрителей телеканала БСТ в 2015 его признали лучшим спортсменом года.

В Уфе Всеволод Мартынов катается редко, в основном выступает в составе сборной России. За плечами бронза юниорского чемпионата мира, полный комплект медалей и не по одному экземпляру на первенствах страны разных лет. Уже в 2021 успел победить на российском турнире среди юниоров в параллельном слаломе. Дебютировал на этапах Кубка мира.

С детства мечтал о достижении спортивных вершин, о попадании в состав сборной России и на Олимпиаду, но никак не думал, что это произойдет в 17 лет. Всеволод Мартынов, участник этапа Кубка мира по сноуборду /Уфа/