Жители Уфы жалуются на неприятных запах в городе

Сегодня, 3 февраля, в диспетчерский центр Управления гражданской защиты поступило большое количество сообщений о неприятном запахе на улице. Более 25 обращений получил центр и взял ситуацию на контроль.
Неприятный запах почувствовали жители пяти районов: Калининского, Кировского, Октябрьского, Орджоникидзевского и Советского.
Заявки уфимцев были переданы в Управление Роспотребнадзора по РБ, Управление Росприроднадзора по РБ, Уфимское территориальное управление Министерства природопользования и экологии РБ. Также специалисты двух лабораторий были направлены взять пробу воздуха. В частности, лаборатории УГАК РБ и Управления Роспотребнадзора по РБ (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»).
В Уфе в период с 15:00 3 февраля до 20:00 4 февраля объявлен режим неблагоприятных метеорологических условий. То есть метеорологических условий, которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
Фото: УГЗ г. Уфы.