Жители Уфы жалуются на неприятных запах в городе

Заявки уфимцев были переданы в Управление Роспотребнадзора по РБ, Управление Росприроднадзора по РБ, Уфимское территориальное управление Министерства природопользования и экологии РБ. Также специалисты двух лабораторий были направлены взять пробу воздуха. В частности, лаборатории УГАК РБ и Управления Роспотребнадзора по РБ (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»).