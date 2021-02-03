В Уфе за сутки троих человек едва не убило глыбой льда

Шли домой, а попали в больницу. Всего за сутки сразу трое уфимцев получили травмы от схода снега с крыш. Одна из пострадавших – 4-летняя девочка. На севере города ледяная глыба упала с козырька балкона многоэтажки. В результате женщина и мужчина получили травмы головы. В это же время в соседнем районе Уфы на ребенка с крыши сошла снежная лавина. Почему это происходит и как можно предотвратить трагедию?

Накрыло снегом неожиданно. Огромная глыба едва не оставила двоих детей без родителей. Обошлось сотрясением мозга. Высота падения лавины была относительно небольшой.

Вот это нам об голову раскололось. – Это вот эта льдина упала на нас? – Да. – Пипец. – Я же говорю, шарахнуло вообще капитально. Пострадавшие

В тот злополучный вечер Дмитрий как обычно встречал жену с работы. Обледеневший снег сошёл на головы идущих с крыши балкона, расположенного на третьем этаже.

Если за кровлю жилых домов ответственна управляющая компания или ТСЖ, то козырьки балконов должны чистить сами собственники. Правда, сотрудники коммунальных служб также стараются освобождать от снега крыши лоджий. Если глыба упадет на человека с балкона, хозяина квартиры могут привлечь к ответственности. Однако пострадавшие планируют судиться именно с сотрудниками управляющей компании.

Они чистят крышу и скидывают жильцам на козырьки. Кого потом обвинять в этом, жильцов? Дмитрий Богданов, пострадавший

Представитель УЖХ отметил, что по этому адресу техника выезжает через день. Но из-за обильных снегопадов накануне крыши зданий снова обросли снежными шапками, а сильный ветер не позволил рабочим попасть на кровлю.

Мы можем поднимать кровельщиков при ветре до 15 м/с. Вчера было до 17 метров, но мы в перерывах все равно поднимали людей, чистили. Елена Саблукова, заместитель директора УЖХ Орджоникидзевского района г. Уфы

Опасный участок обнесли сигнальной лентой. Однако, по словам пострадавших, накануне вечером возле этого дома никаких ограничений не было. Из-за схода снега пострадали и в Калининском районе Уфы. Четырёхлетней девочке потребовалась медицинская помощь. Похожий инцидент произошёл и на прошлой неделе, на улице Цветочной. Лавина с крыши морга накрыла двух женщин и повредила автомобиль. Уфимки получили ушибы нижних конечностей. Чтобы избежать подобных случаев, можно не просто обходить опасные места, но и оставить жалобу. На сайте администрации для этого есть специальная интерактивная карта.

Любой житель может сделать фотографию, зайти в интерактивную карту на сайте администрации города Уфы и оставить заявку с конкретным местоположением. На отработку заявки – 3 дня. Алик Рамазанов, сотрудник администрации Ленинского района г. Уфы