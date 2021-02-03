Радий Хабиров провел совещание с руководством Корпорации развития Башкортостана

40 инвестпроектов на сумму не менее 20 миллиардов рублей. Такие амбициозные цели по привлечению инвестиций в регион ставит в этом году Корпорация развития Башкортостана. Сегодня Радий Хабиров провел совещание по деятельности акционерного общества.
В ноябре Корпорация совместно с проектным институтом начала разрабатывать перспективную карту особой экономической зоны «Алга», чтобы в 2021-м утвердить необходимую документацию и приступить к строительно-монтажным работам. ОЭЗ «Алга», расположенная в Стерлитамакском и Ишимбайском районах, пользуется популярностью среди инвесторов. Сейчас на этой территории зарегистрированы уже шесть резидентов, еще троих в ближайшее время планируется пригласить на «Инвестчас».
Одновременно с этим продолжается работа по созданию новых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в индустриальном парке «Уфимский». Уже в этом году планируется ввести в эксплуатацию производственные помещения площадью 20 тысяч квадратных метров. Резиденты практически определены. Радий Хабиров сообщил, что в ближайшее время в Министерстве экономического развития России состоится совещание, на котором планируют изучить опыт региональных институтов развития, в том числе Башкортостана. В связи с этим глава республики поручил в месячный срок подготовить стратегию развития индустриальных и технопарков региона.