Радий Хабиров провел совещание с руководством Корпорации развития Башкортостана

Одновременно с этим продолжается работа по созданию новых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в индустриальном парке «Уфимский». Уже в этом году планируется ввести в эксплуатацию производственные помещения площадью 20 тысяч квадратных метров. Резиденты практически определены. Радий Хабиров сообщил, что в ближайшее время в Министерстве экономического развития России состоится совещание, на котором планируют изучить опыт региональных институтов развития, в том числе Башкортостана. В связи с этим глава республики поручил в месячный срок подготовить стратегию развития индустриальных и технопарков региона.