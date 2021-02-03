В Уфе готовят к сдаче новый хирургический корпус кардиоцентра

В Уфе уже завершено строительство нового хирургического корпуса Республиканского кардиологического центра. Объект сдадут в следующем году. Сейчас ведется внутренняя отделка, облицовка фасада. Кроме того нужно установить оборудование.

В здании будут располагаться несколько операционных блоков, у каждого из которых имеется отдельный вход. Внутри уже провели инженерные коммуникации, систему вентиляции.

Строительство объекта началось летом 2019 года. На сегодняшний день основные строительно-монтажные работы выполнены. Полностью построена коробка здания.

Эдуард Камалетдинов, заместитель директора подрядной организации
Фото №1 - В Уфе готовят к сдаче новый хирургический корпус кардиоцентра

Помимо реанимации и операционных блоков, в корпусе расположатся отделение дезинфекции, лучевой диагностики, поликлиника для взрослых, аптека, дневной стационар, диагностическая лаборатория и административно-хозяйственный блок. Также предусмотрены палаты-боксы для больных ковидом.

Я очень надеюсь, что в 2022 мы примем первых пациентов. А это будут пациенты, которые проживают в Республике Башкортостан. А затем и из соседних регионов: Челябинская, Оренбургская область, Татарстан. Я думаю, у нас будет такое крупное содружество с коллективами других больниц, и мы будем работать в таком тесном контакте.

Ирина Николаева, главный врач Республиканского кардиологического центра
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