В Уфе готовят к сдаче новый хирургический корпус кардиоцентра

Я очень надеюсь, что в 2022 мы примем первых пациентов. А это будут пациенты, которые проживают в Республике Башкортостан. А затем и из соседних регионов: Челябинская, Оренбургская область, Татарстан. Я думаю, у нас будет такое крупное содружество с коллективами других больниц, и мы будем работать в таком тесном контакте.

Ирина Николаева, главный врач Республиканского кардиологического центра