В Уфе готовят к сдаче новый хирургический корпус кардиоцентра

В Уфе уже завершено строительство нового хирургического корпуса Республиканского кардиологического центра. Объект сдадут в следующем году. Сейчас ведется внутренняя отделка, облицовка фасада. Кроме того нужно установить оборудование.
В здании будут располагаться несколько операционных блоков, у каждого из которых имеется отдельный вход. Внутри уже провели инженерные коммуникации, систему вентиляции.
Помимо реанимации и операционных блоков, в корпусе расположатся отделение дезинфекции, лучевой диагностики, поликлиника для взрослых, аптека, дневной стационар, диагностическая лаборатория и административно-хозяйственный блок. Также предусмотрены палаты-боксы для больных ковидом.