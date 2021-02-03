Радий Хабиров посетил «IT-Куб» и полилингвальный детсад в Уфе

В городах и районах Башкортостана за 2 года создадут девять центров цифрового образования. Речь идет о так называемых «IT-Кубах», где детей обучают основам программирования. Сегодня Радий Хабиров посетил один из них в Уфе, в микрорайоне «Яркий». Там же он ознакомился с работой нового полилингвального детского сада, который открылся в январе. Детей в нем воспитывают сразу на 3 языках.
В этой группе уже привыкли, что на все вопросы отвечать нужно трижды: на русском, башкирском и английском языках. Такова суть полилингвального воспитания. С учетом возраста занятия проходят в игровой форме. Все педагоги имеют соответствующую квалификацию. Конечно, пока знания языков у дошколят поверхностные, но зато необходимая база перед переходом в первый класс уже есть.
Полилингвальный детский сад был построен за полтора года и заработал с середины января. Он рассчитан на 180 мест – это 8 групп, включая 2 ясельные. Для пребывания и всестороннего развития детей здесь создали все условия.
Особой популярностью у детей пользуются кабинеты дополнительного образования, например, здесь проходят занятия по изобразительному искусству. В распоряжении малышей есть интерактивные доски, с помощью которых можно и порисовать, и изучить простейшие компьютерные программы, можно также позаниматься с космическим песком – это нечто вроде современного аналога пластилина. Ну или, например, проявить фантазию, используя световые экраны и рисуя уже с помощью обычного песка.
Сегодня детский сад осмотрел глава республики. Радий Хабиров отметил, что правительство продолжит создавать широкую сеть полилингвальных учреждений, ученики которых свободно владеют родными и иностранными языками.
Очень удобно, что буквально в соседнем дворе расположилась и полилингвальная школа, на базе которой работает Центр цифрового образования «IT-Куб». 6 граней – это 6 лабораторий, где детей обучают языкам программирования, разработке приложений и кибербезопасности.
«IT-Куб» на бесплатной основе могут посещать 450 детей. Пока в группы записались около половины от этого числа. Набор будущих программистов продолжается, причём заниматься в лабораториях могут учащиеся всех уфимских школ.
Планируется, что к концу следующего года в городах и районах Башкортостана создадут еще восемь «IT-Кубов». По этому показателю республика вошла в тройку лидеров среди регионов России. В 2021-м подобный центр откроется в Стерлитамаке, следом – в Нефтекамске, Сибае, Кумертау, Белорецке, а также на северо-востоке региона.