Радий Хабиров посетил «IT-Куб» и полилингвальный детсад в Уфе

В городах и районах Башкортостана за 2 года создадут девять центров цифрового образования. Речь идет о так называемых «IT-Кубах», где детей обучают основам программирования. Сегодня Радий Хабиров посетил один из них в Уфе, в микрорайоне «Яркий». Там же он ознакомился с работой нового полилингвального детского сада, который открылся в январе. Детей в нем воспитывают сразу на 3 языках.

В этой группе уже привыкли, что на все вопросы отвечать нужно трижды: на русском, башкирском и английском языках. Такова суть полилингвального воспитания. С учетом возраста занятия проходят в игровой форме. Все педагоги имеют соответствующую квалификацию. Конечно, пока знания языков у дошколят поверхностные, но зато необходимая база перед переходом в первый класс уже есть.

Именно в раннем возрасте дети хорошо усваивают два и более языков. Айгуль Кужина, воспитатель полилингвального детского сада

Полилингвальный детский сад был построен за полтора года и заработал с середины января. Он рассчитан на 180 мест – это 8 групп, включая 2 ясельные. Для пребывания и всестороннего развития детей здесь создали все условия.

Особой популярностью у детей пользуются кабинеты дополнительного образования, например, здесь проходят занятия по изобразительному искусству. В распоряжении малышей есть интерактивные доски, с помощью которых можно и порисовать, и изучить простейшие компьютерные программы, можно также позаниматься с космическим песком – это нечто вроде современного аналога пластилина. Ну или, например, проявить фантазию, используя световые экраны и рисуя уже с помощью обычного песка.

Сегодня детский сад осмотрел глава республики. Радий Хабиров отметил, что правительство продолжит создавать широкую сеть полилингвальных учреждений, ученики которых свободно владеют родными и иностранными языками.

Этого не хватает, к сожалению, все-таки федеральная программа завершилась в 2020 году, поэтому дальнейшее строительство будет осуществляться за счет сил республики и застройщиков, будем заниматься ими. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Очень удобно, что буквально в соседнем дворе расположилась и полилингвальная школа, на базе которой работает Центр цифрового образования «IT-Куб». 6 граней – это 6 лабораторий, где детей обучают языкам программирования, разработке приложений и кибербезопасности.

Как у куба есть шесть граней, в «IT-Кубе» работают шесть лабораторий. В них мы обучаем языкам программирования, разработке приложений, кибербезопасности. То есть, по сути, формируем будущее государства и нашей республики. Потому что все сферы экономики сейчас напрямую связаны с кибертехнологиями. «IT-Кубы» будут появляться только в школах, потому что это удобно детям. В зависимости от того, в первую или во вторую смену они учатся, ребята могут заниматься здесь либо до, либо после обеда. Айбулат Хажин, министр образования и науки Республики Башкортостан

«IT-Куб» на бесплатной основе могут посещать 450 детей. Пока в группы записались около половины от этого числа. Набор будущих программистов продолжается, причём заниматься в лабораториях могут учащиеся всех уфимских школ.