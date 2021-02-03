В Башкирии суд назначил наказание мужу учительницы, ударившему школьника

В Башкортостане суд назначил наказание мужчине, ударившему школьника. 51-летнего жителя села Старокуручево признали виновным в причинении легкого вреда здоровью учащемуся 7 класса местной школы.
Об этом сообщает прокуратура республики. Установлено, что супруга обвиняемого, работающая учителем средней школы, пожаловалась ему на плохое поведение ученика. В октябре прошлого года мужчина, встретив подростка на улице, ударил его в переносицу.
Обвиняемый признал вину в совершении преступления. Суд назначил ему наказание в виде 240 часов обязательных работ.