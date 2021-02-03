Заповеднику «Шульган-Таш» могут присвоить имя Александра Рюмина

Всемирный курултай башкир организовал обсуждение присвоения имени ученого Александра Рюмина государственному заповеднику «Шульган-Таш». Основное название не меняется, добавится дополнение имени первооткрывателя наскальной живописи пещеры.
С этой инициативой выступило Минприроды России. Руководство заповедника вынесло предложение для обсуждения общественности. До 22 февраля каждый может отдать свой голос за или против присвоения заповеднику имени Рюмина.
Всемирный курултай башкир решил поддержать инициативу, но предложил руководству разработать несколько альтернативных вариантов увековечения памяти ученого. В ходе обсуждения прозвучали предложения присвоить имя Рюмина одному из залов пещеры или создаваемому музею на территории заповедника.