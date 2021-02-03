Заповеднику «Шульган-Таш» могут присвоить имя Александра Рюмина

Всемирный курултай башкир организовал обсуждение присвоения имени ученого Александра Рюмина государственному заповеднику «Шульган-Таш». Основное название не меняется, добавится дополнение имени  первооткрывателя наскальной живописи пещеры.

С этой инициативой выступило Минприроды России. Руководство заповедника вынесло предложение для обсуждения общественности. До 22 февраля каждый может отдать свой голос за или против присвоения заповеднику имени Рюмина.

Фото №1 - Заповеднику «Шульган-Таш» могут присвоить имя Александра Рюмина

Всемирный курултай башкир решил поддержать инициативу, но предложил руководству разработать несколько альтернативных вариантов увековечения памяти ученого. В ходе обсуждения прозвучали предложения присвоить имя Рюмина одному из залов пещеры или создаваемому музею на территории заповедника.

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