В Башкирии впервые прошел конкурс мастеров башкирского нацкостюма «Тамга»

К сожалению, мы не смогли показать здесь все работы. Но то, что представлено, уже по этим работам можно судить, насколько наши мастера глубоко изучают историю, традиции, обычаи башкирского народа. Ну и мы сегодня дали старт второму международному конкурсу.

Амина Шафикова министр культуры Республики Башкортостан