В Башкирии впервые прошел конкурс мастеров башкирского нацкостюма «Тамга»

В республике прошел первый международный конкурс мастеров башкирского национального костюма «Тамга». Его победители получат ценные призы, а обладатель гран-при – 300 тысяч рублей.
Организаторы объявили несколько номинаций: «Башкирский национальный костюм – реконструкция», «Современный авторский костюм», «Детский костюм», «Башкирские национальные ювелирные украшения», «Аксессуары башкирского традиционного костюма». Таким образом планируется привлечь внимание к уникальным ценностям национального костюма и самобытности башкирского народа.