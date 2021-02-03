В Башкирии впервые прошел конкурс мастеров башкирского нацкостюма «Тамга»

В республике прошел первый международный конкурс мастеров башкирского национального костюма «Тамга». Его победители получат ценные призы, а обладатель гран-при – 300 тысяч рублей.

Организаторы объявили несколько номинаций: «Башкирский национальный костюм – реконструкция», «Современный авторский костюм», «Детский костюм», «Башкирские национальные ювелирные украшения», «Аксессуары башкирского традиционного костюма». Таким образом планируется привлечь внимание к уникальным ценностям национального костюма и самобытности башкирского народа.

Фото №1 - В Башкирии впервые прошел конкурс мастеров башкирского нацкостюма «Тамга»

Рисунки я делала, все подбирала. Нитки подбирали, все давали готовое, только лишь бы вышивали дома спокойно в деревне. А потом присылали готовые вышивки и мы их собирали.

Роза Юлдашбаева, дизайнер по вышивке

К сожалению, мы не смогли показать здесь все работы. Но то, что представлено, уже по этим работам можно судить, насколько наши мастера глубоко изучают историю, традиции, обычаи башкирского народа. Ну и мы сегодня дали старт второму международному конкурсу.

Амина Шафикова министр культуры Республики Башкортостан
Уфиская волна
Башкорт йыры 2020