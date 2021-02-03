В Уфе гребцы будут в качестве эксперимента сдавать переводной экзамен по ГТО

У нас в республике, в Уфе есть специализированный центр ГТО со всем необходимым для сдачи. Вернемся, сдадим и дальше будем продолжать заниматься, а в гребле будем видеть, насколько его физические показатели выросли за год.

Артем Новиков, директор спортшколы по гребле на байдарках и каноэ