В Уфе гребцы будут в качестве эксперимента сдавать переводной экзамен по ГТО

Вместо дисциплин ОФП – нормативы ГТО. В спортшколе по гребле на байдарках и каноэ решились на эксперимент. Теперь группы начальной подготовки сдают переводные экзамены в новом формате, то есть по результатам сдачи упражнений из комплекса ГТО будет решаться вопрос о переходе атлета на следующую ступень подготовки.

Это пилотное мероприятие. Но тренеры не исключают возможности повторить подобную схему проведения экзаменов и на следующий год.

У нас в республике, в Уфе есть специализированный центр ГТО со всем необходимым для сдачи. Вернемся, сдадим и дальше будем продолжать заниматься, а в гребле будем видеть, насколько его физические показатели выросли за год.

Артем Новиков, директор спортшколы по гребле на байдарках и каноэ
Фото №1 - В Уфе гребцы будут в качестве эксперимента сдавать переводной экзамен по ГТО

Тяжело было в наклонах. Наклониться ниже скамейки на 11 сантиметров, ну а остальное более-менее нормально. Я сдал пресс, отжимания, наклоны и прыжки в длину. 

Степан Булычев, воспитанник спортшколы по гребле на байдарках и каноэ

Каждая возрастная группа выполняла упражнения согласно своей ступени физической подготовки. Всего необходимые нормативы сдали более 130 байдаристов и каноистов до 17 лет. У взрослых профессиональных атлетов проверка спортивной успеваемости проходит в другом формате, чаще всего по результатам выступлений на воде. Кроме того, гребцы, сдавшие нормативы ГТО, могут стать обладателями знаков отличия: золотого, серебряного или бронзового. А представители выпускных классов в случае высокого результата получат определенные дополнительные баллы при поступлении в вуз.

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