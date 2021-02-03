В Уфе гребцы будут в качестве эксперимента сдавать переводной экзамен по ГТО

Вместо дисциплин ОФП – нормативы ГТО. В спортшколе по гребле на байдарках и каноэ решились на эксперимент. Теперь группы начальной подготовки сдают переводные экзамены в новом формате, то есть по результатам сдачи упражнений из комплекса ГТО будет решаться вопрос о переходе атлета на следующую ступень подготовки.
Это пилотное мероприятие. Но тренеры не исключают возможности повторить подобную схему проведения экзаменов и на следующий год.
Каждая возрастная группа выполняла упражнения согласно своей ступени физической подготовки. Всего необходимые нормативы сдали более 130 байдаристов и каноистов до 17 лет. У взрослых профессиональных атлетов проверка спортивной успеваемости проходит в другом формате, чаще всего по результатам выступлений на воде. Кроме того, гребцы, сдавшие нормативы ГТО, могут стать обладателями знаков отличия: золотого, серебряного или бронзового. А представители выпускных классов в случае высокого результата получат определенные дополнительные баллы при поступлении в вуз.