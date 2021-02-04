В Башкирии иностранец пытался дать взятку сотруднику полиции

В октябре 2020 года на вызов к оперуполномоченному явился работник магазина, который представился именем владельца магазина и в ходе беседы достал конверт с 10 тыс. рублей с упаковкой кофе и предложил их полицейскому в качестве взятки за не составление представления и дальнейшего бездействия в части выявленного нарушения. Сотрудник полиции отказался, предупредив его о незаконности предложения. Тем не менее, обвиняемый вновь начал предлагать взятку, положив деньги и кофе на стол полицейскому, после чего последний сообщил о преступном факте в дежурную часть отдела полиции и Следственный комитет.

пресс-служба Следкома Башкирии