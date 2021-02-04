Под Уфой парень ограбил свою бабушку и уехал в Москву

У 70-летней жительницы села Чесноковка Уфимского района с банковских карт украли 35 тысяч рублей. Пенсионерка обратилась с заявлением в полицию. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.

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Оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался 23-летний внук заявительницы, который ранее уже был судим за кражу.

По предварительной версии, молодой человек, получив доступ к мобильному банку пенсионерки, перевел все ее накопления своему знакомому. Тот, в свою очередь, думал, что просто помогает товарищу, у которого нет своей банковской карты. С полученными деньгами подозреваемый отправился в Москву. О случившемся бабушка узнала только, когда сотрудники банка стали звонить по поводу задолженностей по кредиту.

пресс-служба МВД по Башкирии

Сотрудники полиции отыскали подозреваемого в Москве и привезли в Уфу. В содеянном он признался. В настоящее время оперативники устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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