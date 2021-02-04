Под Уфой парень ограбил свою бабушку и уехал в Москву

По предварительной версии, молодой человек, получив доступ к мобильному банку пенсионерки, перевел все ее накопления своему знакомому. Тот, в свою очередь, думал, что просто помогает товарищу, у которого нет своей банковской карты. С полученными деньгами подозреваемый отправился в Москву. О случившемся бабушка узнала только, когда сотрудники банка стали звонить по поводу задолженностей по кредиту.

пресс-служба МВД по Башкирии