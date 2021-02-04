Под Уфой парень ограбил свою бабушку и уехал в Москву

У 70-летней жительницы села Чесноковка Уфимского района с банковских карт украли 35 тысяч рублей. Пенсионерка обратилась с заявлением в полицию. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.
Оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался 23-летний внук заявительницы, который ранее уже был судим за кражу.
Сотрудники полиции отыскали подозреваемого в Москве и привезли в Уфу. В содеянном он признался. В настоящее время оперативники устанавливают все обстоятельства произошедшего.