Делегация из Новосибирской области обратилась к Башкирии за опытом строительства COVID-госпиталя

15 регионов России обратились к Башкортостану за опытом строительства нового COVID-госпиталя в Стерлитамаке. Делегация из Новосибирской области во главе с замгубернатора Юрием Петуховым посетила современный инфекционный центр вместе с министром здравоохранения Башкирии Максимом Забелиным, его заместителем Азатом Раматуллиным и главой администрации Стерлитамака Владимиром Куликовым.

Фото №1 - Делегация из Новосибирской области обратилась к Башкирии за опытом строительства COVID-госпиталя

Наши башкирские коллеги показали нам современный инфекционный центр. Для нас этот опыт очень важен. Госпиталь удобен, функционален и такая модель инфекционного госпиталя для нас наиболее приемлема. Мы ознакомились также с опытом строительства инфекционных центров в других регионах, но, скорее всего, остановимся на опыте Башкортостана.

Юрий Петухов, заместитель губернатора Новосибирской области

Премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров отметил, что когда в Стерлитамаке и в Зубово под Уфой возводили два инфекционных центра, власти рассчитывали на масштабирование проекта.

Представители Новосибирской области в очередной раз подтвердили, что такая форма строительства современного и хорошо оборудованного госпиталя эффективна и востребована. Как в случае с другими регионами, мы готовы им и проект предоставить, и строителями поддержать.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства РБ

Напомним, инфекционный госпиталь в Стерлитамаке возвели за 50 дней. Его площадь составляет 16 тысяч квадратных метров. В состав входят отделения диагностики, дезинфекции, лаборатория, аптека и центрально-стерилизационное отделение, а также общежитие для врачей. Здесь размещены 60 боксированных палат, 14 реанимаций. Помимо этого, в проекте заложены родильное, детское и хирургическое и приемные отделения. Предусмотрено общежитие для медперсонала на 40 мест с увеличенным хозблоком, вместимость — 350 пациентов.

Фото: Валерий Шахов

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