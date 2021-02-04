Делегация из Новосибирской области обратилась к Башкирии за опытом строительства COVID-госпиталя

Наши башкирские коллеги показали нам современный инфекционный центр. Для нас этот опыт очень важен. Госпиталь удобен, функционален и такая модель инфекционного госпиталя для нас наиболее приемлема. Мы ознакомились также с опытом строительства инфекционных центров в других регионах, но, скорее всего, остановимся на опыте Башкортостана.

Юрий Петухов, заместитель губернатора Новосибирской области