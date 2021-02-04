Делегация из Новосибирской области обратилась к Башкирии за опытом строительства COVID-госпиталя

15 регионов России обратились к Башкортостану за опытом строительства нового COVID-госпиталя в Стерлитамаке. Делегация из Новосибирской области во главе с замгубернатора Юрием Петуховым посетила современный инфекционный центр вместе с министром здравоохранения Башкирии Максимом Забелиным, его заместителем Азатом Раматуллиным и главой администрации Стерлитамака Владимиром Куликовым.
Премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров отметил, что когда в Стерлитамаке и в Зубово под Уфой возводили два инфекционных центра, власти рассчитывали на масштабирование проекта.
Напомним, инфекционный госпиталь в Стерлитамаке возвели за 50 дней. Его площадь составляет 16 тысяч квадратных метров. В состав входят отделения диагностики, дезинфекции, лаборатория, аптека и центрально-стерилизационное отделение, а также общежитие для врачей. Здесь размещены 60 боксированных палат, 14 реанимаций. Помимо этого, в проекте заложены родильное, детское и хирургическое и приемные отделения. Предусмотрено общежитие для медперсонала на 40 мест с увеличенным хозблоком, вместимость — 350 пациентов.
Фото: Валерий Шахов