В клинике БГМУ появился микроскоп за 36 млн рублей

В клинику БГМУ поступил микроскоп, способный увеличивать изображение стенок сосудов в 300 раз. При помощи микроскопа операции проводят на глазном яблоке, лице, в ушных проходах.

Аппарат закупили в рамках федеральной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями. Его стоимость – 36 миллионов рублей. С помощью микроскопа врачи будут также проводить операции пациентам, которым необходима заместительная почечная терапия. Между артерией и веной устанавливается сосудистый шунт, который в дальнейшем будет использоваться для гемодиализа.