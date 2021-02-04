Жительница Башкирии на иномарке насмерть сбила 26-летнего парня

Накануне, 3 февраля, в Кармаскалинском районе произошла смертельная авария. 40-летняя уфимка насмерть сбила 26-летнего парня. Об этом сообщают представители ГИБДД РБ.

Инцидент произошёл на 10 км дороги Улукулево-Кабаково-Суук-Чишма. Женщина на «Форд» не заметила парня, который переходил дорогу в неустановленном для этого месте. Несчастный получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте ДТП.

За последние сутки в Башкирии зафиксировано 6 аварий, в которых один человек погиб, а пятеро пострадали.