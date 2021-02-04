В Иглино определились победители соревнований по футзалу

В Иглино школьные команды выявили сильнейших в соревнованиях по футзалу. Из-за пандемии были приняты меры безопасности.

Чтобы ограничить соприкосновение команд друг с другом, матчи провели в двух спортивных залах без болельщиков, а каждые игры проходили в определенное время. В финале сошлись принципиальные соперники – представители школ №1 и №2. Со счетом 6:1 победу одержала вторая команда.