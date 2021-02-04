В Башкирии сварщик серьёзно пострадал из-за некачественного защитного костюма

39-летний сварщик предприятия в Октябрьском получил серьёзные травмы на рабочем месте из-за некачественного защитного костюма. Мужчина получил ожоги лица, шеи, брюшной полости и обеих рук. Инцидентом заинтересовалась Гострудинспекция Башкирии.
Несчастный случай произошёл ещё летом 2020 года, когда сварщик работал в колодце водопроводных коммуникаций. После получения ожогов мужчину срочно доставили в первую городскую больницу. После этого специалисты Гострудинспекции проверили соответствие требованиям защитного костюма.
Комплексная проверка костюма показала не соответствие материалов требованиям по параметру огнестойкости. Руководители предприятия стали фигурантами административных дел.
Фото: Гострудинспекция РБ.