В Башкирии сварщик серьёзно пострадал из-за некачественного защитного костюма

Данный вид СИЗ закуплен работодателем в мае 2020 года в ООО «Спецформа». Поставщиком на приобретаемый костюм сварщика представлен сертификат соответствия под таким-то номером и серией. В ходе расследования на запрос о предоставлении протоколов испытаний спецодежды, ООО «Спецформа» сообщило, что сертификат ими направлен ошибочно, верным следует считать документ под другим номером. Но ни первый, ни второй сертификат не оказались зарегистрированными на официальном сайте Федеральной службы по аккредитации.

пресс-служба Гострудинспекция РБ