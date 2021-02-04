В Башкирии сварщик серьёзно пострадал из-за некачественного защитного костюма

39-летний сварщик предприятия в Октябрьском получил серьёзные травмы на рабочем месте из-за некачественного защитного костюма. Мужчина получил ожоги лица, шеи, брюшной полости и обеих рук. Инцидентом заинтересовалась Гострудинспекция Башкирии.

Фото №1 - В Башкирии сварщик серьёзно пострадал из-за некачественного защитного костюма

Несчастный случай произошёл ещё летом 2020 года, когда сварщик работал в колодце водопроводных коммуникаций. После получения ожогов мужчину срочно доставили в первую городскую больницу. После этого специалисты Гострудинспекции проверили соответствие требованиям защитного костюма.

Данный вид СИЗ закуплен работодателем в мае 2020 года в ООО «Спецформа». Поставщиком на приобретаемый костюм сварщика представлен сертификат соответствия под таким-то номером и серией. В ходе расследования на запрос о предоставлении протоколов испытаний спецодежды, ООО «Спецформа» сообщило, что сертификат ими направлен ошибочно, верным следует считать документ под другим номером. Но ни первый, ни второй сертификат не оказались зарегистрированными на официальном сайте Федеральной службы по аккредитации.

пресс-служба Гострудинспекция РБ

Комплексная проверка костюма показала не соответствие материалов требованиям по параметру огнестойкости. Руководители предприятия стали фигурантами административных дел.

Фото: Гострудинспекция РБ.

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