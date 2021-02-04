В Башкирии объяснили, почему снизился размер компенсации за услуги ЖКХ

Лишили компенсаций. В редакцию телеканала БСТ обратились пенсионеры, у которых, по их мнению, пропали ежемесячные денежные поступления, положенные за звания. Так, у жителя Благоварского района сумма компенсации за услуги ЖКХ сократилась почти в восемь раз. Выяснилось, что изменился порядок расчета выплат.

Обида – единственное, что осталось после четверти века работы под землей. Ирик Насыбуллин не скрывает досады. Заслуженный шахтер республики, ветеран труда России, а выплаты небольшие. В прошлом году даже их урезали.

Вот платили, платили. И резко за ветерана труда стал получать 116 рублей, в декабре 2020-го. Ирик Насыбуллин

Судя по истории в сберкнижке, пенсионер получал компенсацию в размере около 800 рублей. А с сентября сумма не поднимается выше 200 рублей. Сейчас Иреку Насыбуллину 68 лет, всю жизнь он работал на шахте. Карьеру начинал еще в Казахстане.

Туда никто не лезет, урановые работы. Я Родину защищал. Потом переехал в Учалы, стволы открывал, которые сейчас работают. Ирик Насыбуллин

За разъяснениями мы обратились в Центр соцподдержки населения. Высинилось, что в прошлом году поменялся порядок расчета единой денежной компенсации. Если ранее ЕДК рассчитывали, исходя из нормативов стоимости жилищно-коммунальных услуг, то теперь по фактическому потреблению, сумма которого обычно ниже нормативов. По сути, сейчас при расчете денежной компенсации применяют индивидуальный подход к каждому жителю.

Плюс прибавилось конкретное количество граждан, которое проживает в этом жилом помещении. Мы это учитываем и определяем долю расходов, приходящихся на одного человека. Естественно, общий расход уменьшается пропорционально тому количеству лиц, которое зарегистрировано там. Николай Калмацкий, Республиканского центра социальной поддержки населения

У Ирека Насибуллина в доме зарегистрировано пять человек. Соответственно, компенсацию за ЖКУ он получает лишь за одну пятую часть суммы в платежке.