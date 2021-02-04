В Башкирии объяснили, почему снизился размер компенсации за услуги ЖКХ

Лишили компенсаций. В редакцию телеканала БСТ обратились пенсионеры, у которых, по их мнению, пропали ежемесячные денежные поступления, положенные за звания. Так, у жителя Благоварского района сумма компенсации за услуги ЖКХ сократилась почти в восемь раз. Выяснилось, что изменился порядок расчета выплат.
Обида – единственное, что осталось после четверти века работы под землей. Ирик Насыбуллин не скрывает досады. Заслуженный шахтер республики, ветеран труда России, а выплаты небольшие. В прошлом году даже их урезали.
Судя по истории в сберкнижке, пенсионер получал компенсацию в размере около 800 рублей. А с сентября сумма не поднимается выше 200 рублей. Сейчас Иреку Насыбуллину 68 лет, всю жизнь он работал на шахте. Карьеру начинал еще в Казахстане.
За разъяснениями мы обратились в Центр соцподдержки населения. Высинилось, что в прошлом году поменялся порядок расчета единой денежной компенсации. Если ранее ЕДК рассчитывали, исходя из нормативов стоимости жилищно-коммунальных услуг, то теперь по фактическому потреблению, сумма которого обычно ниже нормативов. По сути, сейчас при расчете денежной компенсации применяют индивидуальный подход к каждому жителю.
У Ирека Насибуллина в доме зарегистрировано пять человек. Соответственно, компенсацию за ЖКУ он получает лишь за одну пятую часть суммы в платежке.
С вопросом о компенсациях обратилась и уфимка Людмила Пукас. Ветерану труда попросту перестали их платить. Оказалось, что у женщины была задолженность по коммунальным платежам. Это тоже является основанием для прекращения возмещения трат на ЖКУ. На счет компенсация поступит в полном объеме, но только после закрытия долга.