Сельхозкооператив из Башкирии планирует поставлять продукцию для ресторанов быстрого питания

Кооператив «Нуримановский» намерен построить завод, целую линию по переработке экосалата. Продукцию будут сбывать в сети общественного питания, в том числе в известные на мировом рынке рестораны быстрого питания.
Благодаря участию в республиканской программе доходогенерирующих проектов в 2018 году кооператив получил грант в размере 3 млн рублей. На эти средства СПК закупил оборудование и автомобиль для доставки культуры до точек реализации. В рядах «Нуримановского» 13 пайщиков. Отметим, что на данный момент в республике зарегистрировано 360 сельхозкооперативов.