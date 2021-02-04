Сельхозкооператив из Башкирии планирует поставлять продукцию для ресторанов быстрого питания

Кооператив «Нуримановский» намерен построить завод, целую линию по переработке экосалата. Продукцию будут сбывать в сети общественного питания, в том числе в известные на мировом рынке рестораны быстрого питания.

Благодаря участию в республиканской программе доходогенерирующих проектов в 2018 году кооператив получил грант в размере 3 млн рублей. На эти средства СПК закупил оборудование и автомобиль для доставки культуры до точек реализации. В рядах «Нуримановского» 13 пайщиков. Отметим, что на данный момент в республике зарегистрировано 360 сельхозкооперативов.

Практика хорошая, люди идут. Думаю, что в 2021 году мы выйдем на лучший результат, чем за два года. За два года у нас хороший результат работы.

Юлия Жукова, председатель кооператива «Нуримановский»
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