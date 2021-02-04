В Башкирии за сутки увеличилось число жертв COVID-19

Обнародована свежая статистика, отражающая ситуацию с коронавирусом в Башкирии. Согласно обновленным данным, в республике вновь увеличилось число смертей от covid-19.

За сутки было зарегистрировано еще два летальных исхода в результате осложений, вызванных новой коронавирусной инфекцией. Общее число жертв на сегодняшний день достигло 195 человек.

Всего в Башкирии 24 909 зараженных covid-19. Это число увеличилось по сравнению с минувшим днем на 165 человек.