В Башкирии за сутки увеличилось число жертв COVID-19

Обнародована свежая статистика, отражающая ситуацию с коронавирусом в Башкирии. Согласно обновленным данным, в республике вновь увеличилось число смертей от covid-19.
За сутки было зарегистрировано еще два летальных исхода в результате осложений, вызванных новой коронавирусной инфекцией. Общее число жертв на сегодняшний день достигло 195 человек.
Всего в Башкирии 24 909 зараженных covid-19. Это число увеличилось по сравнению с минувшим днем на 165 человек.
Увеличился и показатель выздоровления пациентов. За все время пандемии 18 904 человека успешно побороли болезнь, это на 144 человека больше, чем было сутками ранее.