В России коронавирусом болеют 452 тысячи человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные по заболевшим в России. Так, за последние сутки на территории страны было зарегистрировано ещё 16 714 человек с подтвержденным COVID-19.

Фото №1 - В России коронавирусом болеют 452 тысячи человек

При этом общее количество заболевших за всё время пандемии достигло 3 917 918 человек. Однако одновременно болеют 452 800 пациентов.

С выздоровлением за последние сутки выписали 24 546 пациентов, а за всё время – 3 389 913. Смертью закончился ещё 521 случай заболевания (за всё время – 75 205).

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