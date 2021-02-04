В России коронавирусом болеют 452 тысячи человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные по заболевшим в России. Так, за последние сутки на территории страны было зарегистрировано ещё 16 714 человек с подтвержденным COVID-19.
При этом общее количество заболевших за всё время пандемии достигло 3 917 918 человек. Однако одновременно болеют 452 800 пациентов.
С выздоровлением за последние сутки выписали 24 546 пациентов, а за всё время – 3 389 913. Смертью закончился ещё 521 случай заболевания (за всё время – 75 205).