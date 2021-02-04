В Башкирии ожидается сильная изморозь

Сильная изморозь ожидается 4 февраля в Башкортостане. Об опасном погодном явлении предупреждает региональное МЧС. По словам специалистов, диаметр ледяных отложений может превысить 50 миллиметров.
Такие осадки нередко приводят к повреждению линии электропередач: рушатся опоры, обрываются провода. Кроме того, когда отложения тают, провод освобождается от нагрузки и «подскакивает». Провода могут схлестнуться, что также может привести к нештатной ситуации, объясняют в ведомстве.
Кроме этого, по прогнозам синоптиков, ночью и утром по региону сгустится туман с видимостью до 500 метров. Автомобилистов и пешеходов призывают к бдительности.