В Башкирии ожидается сильная изморозь

Такие осадки нередко приводят к повреждению линии электропередач: рушатся опоры, обрываются провода. Кроме того, когда отложения тают, провод освобождается от нагрузки и «подскакивает». Провода могут схлестнуться, что также может привести к нештатной ситуации, объясняют в ведомстве.