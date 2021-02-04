В Уфе осужденный поджёг колонию за отказ в свидании

26-летний осужденный в Уфе устроил поджог в колонии. Молодому человеку было отказано в свидании с девушкой, тогда он решил мстить.

Парень отбывал наказание в ИК-13 и работал в пожарной охране, поэтому без труда передвигался по территории колонии. В 2018 году молодому человеку отказали в свидании с возлюбленной, тогда он ночью отжал дверь хозяйственного блока и бросил туда горящий свёрток бумаги.

В результате возгорания повредилось здание тюрьмы, а размер причиненного ущерба оценили в 3,8 млн рублей. Свою вину осужденный признал лишь частично. Суд назначил парню ещё один год лишения свободы в колонии строго режима, а также наказал возместить причиненный ущерб.