В Башкирии в серьёзном ДТП погибла мать двоих детей

На трассе произошло лобовое столкновение трёх автомобилей . Как сообщает пресс-служба ГИБДД РБ, водитель «Хёндай Солярис» столкнулся с попутной «Ладой Гранта», нарушив дистанцию. Автомобиль вылетел на встречную полосу, где столкнулся с «Дэй Матиз».

За рулём иномарки находилась 25-летняя женщина, которая скончалась на месте аварии от полученных травм. Двое её детей 6 и 3 лет были доставлены в ближайшую больницу. Их состояние оценивается как стабильное.