В Башкирии в серьёзном ДТП погибла мать двоих детей

Сегодня, 4 февраля, в Бакалинском районе произошла смертельная авария. Инцидент зафиксирован на 132 км автодороги Белебей — Николаевка — Туймазы — Бакалы.

Фото №1 - В Башкирии в серьёзном ДТП погибла мать двоих детей

На трассе произошло лобовое столкновение трёх автомобилей. Как сообщает пресс-служба ГИБДД РБ, водитель «Хёндай Солярис» столкнулся с попутной «Ладой Гранта», нарушив дистанцию. Автомобиль вылетел на встречную полосу, где столкнулся с «Дэй Матиз».

Фото №2 - В Башкирии в серьёзном ДТП погибла мать двоих детей

За рулём иномарки находилась 25-летняя женщина, которая скончалась на месте аварии от полученных травм. Двое её детей 6 и 3 лет были доставлены в ближайшую больницу. Их состояние оценивается как стабильное. 

Фото: соцсети. 

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